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Германия — Греция, видеообзор матча 28 сентября 2026, счёт 0:1, 2-й тур Лиги наций

Видеообзор неожиданного поражения Германии от Греции в матче Лиге наций
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Сборная Греции неожиданно переиграла национальную команду Германии в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аусбурге, Германия.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Курбелис – 74'    

В составе победителей единственный мяч забил вышедший на замену полузащитник Димитриос Курбелис. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Матч стал вторым во главе сборных для нового главного тренера Германии Юргена Клоппа. В следующей игре немцы встретятся с Сербией, а греки примут сборную Нидерландов. Обе встречи состоятся 1 октября.

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