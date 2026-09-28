Видеообзор неожиданного поражения Германии от Греции в матче Лиге наций

Сборная Греции неожиданно переиграла национальную команду Германии в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аусбурге, Германия.

В составе победителей единственный мяч забил вышедший на замену полузащитник Димитриос Курбелис. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

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Матч стал вторым во главе сборных для нового главного тренера Германии Юргена Клоппа. В следующей игре немцы встретятся с Сербией, а греки примут сборную Нидерландов. Обе встречи состоятся 1 октября.