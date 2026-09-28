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Сербия — Нидерланды, видеообзор матча 28 сентября 2026, счёт 1:2, 2-й тур Лиги наций

Видеообзор первой победы Нидерландов при Хави в матче Лиге наций с Сербией
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Сборная Нидерландов переиграла национальную команду Сербии в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 2
Нидерланды
0:1 Мердинк – 30'     1:1 Йович – 46'     1:2 Мердинк – 69'    

В составе победителей дубль оформил нападающий Мекс Мердинк. Единственный мяч в составе хозяев забил форвард Лука Йович. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1-м туре группового этапа Сербия уступила Греции со счётом 1:2, а Нидерланды сыграли вничью с Германией — 1:1. Следующую встречу на групповом этапе подопечные Хави проведут 1 октября