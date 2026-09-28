«Мы играли лучше». Тренер Норвегии — после поражения от Португалии в Лиге наций

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен подвёл итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с командой Португалии, в котором норвежцы уступили со счётом 1:2.

«Мы играли лучше, однако на выезде будет ещё сложнее. Мы должны были взять верх, мы выглядели предпочтительнее, но футбол иногда складывается именно так. У нас было преимущество во владении и более качественные моменты, но не удалось реализовать их в голы. Мы допустили серьёзную ошибку после того, как отыгрались, пропустили вновь и больше не смогли поразить ворота», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт УЕФА.

Сборная Норвегии с тремя очками по итогам двух игр располагается на второй строчке турнирной таблицы группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА. Следующие матчи команда проведёт 1 октября с Уэльсом и 4 октября с Португалией. Обе встречи пройдут на полях соперников.