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«Мы играли лучше». Тренер Норвегии — после поражения от Португалии в Лиге наций

«Мы играли лучше». Тренер Норвегии — после поражения от Португалии в Лиге наций
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен подвёл итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с командой Португалии, в котором норвежцы уступили со счётом 1:2.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

«Мы играли лучше, однако на выезде будет ещё сложнее. Мы должны были взять верх, мы выглядели предпочтительнее, но футбол иногда складывается именно так. У нас было преимущество во владении и более качественные моменты, но не удалось реализовать их в голы. Мы допустили серьёзную ошибку после того, как отыгрались, пропустили вновь и больше не смогли поразить ворота», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт УЕФА.

Сборная Норвегии с тремя очками по итогам двух игр располагается на второй строчке турнирной таблицы группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА. Следующие матчи команда проведёт 1 октября с Уэльсом и 4 октября с Португалией. Обе встречи пройдут на полях соперников.

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