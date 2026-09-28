Защитник сборной Германии назвал причину поражения от Греции в Лиге наций

Защитник сборной Германии Жонатан Та высказался о поражении команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) со сборной Греции (0:1).

«Это была непростая игра. Если честно, мы просто сыграли недостаточно хорошо. Конечно, у нас было несколько моментов, когда мы могли создать угрозу, и если бы мы ими воспользовались, матч мог сложиться немного иначе. Но мы не смогли воспользоваться тем, что нам предлагал соперник: он практически не прессинговал нас, и мы могли гораздо лучше контролировать мяч. В итоге соперник получил возможности для контратак, создал несколько моментов и реализовал один из них», — приводит слова Та Немецкий футбольный союз на официальном сайте.

В 1-м туре группового этапа Греция победила Сербию со счётом 2:1, а Германия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1.