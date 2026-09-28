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Коламбус Крю — Интер Майами, результат матча 28 сентября 2026, счет 2:1, МЛС

«Интер Майами» несмотря на гол Месси проиграл «Коламбусу», пропустив на 90+9-й минуте
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Завершился матч Лиги наций, в котором «Коламбус Крю» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Коламбусе и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
28 сентября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Мартинес – 28'     1:1 Месси – 33'     2:1 Тьяре – 90+9'    
Удаления: нет / Моралес – 90+6'

В составе «Интер Майами» гол со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

За «Коламбус Крю» отличился Хосеф Мартинес, реализовав пенальти и Джамал Тьяре. Победный гол хозяева забили на 90+9-й минуте.

Таким образом, «Интер Майами» не может победить в МЛС пять игр кряду (четыре ничьи и поражение). «Коламбус Крю», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Ди-Си Юнайтед», а «Коламбус Крю» сыграет с «Орландо Сити». Обе встречи пройдут 11 октября.

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