«Интер Майами» несмотря на гол Месси проиграл «Коламбусу», пропустив на 90+9-й минуте

Завершился матч Лиги наций, в котором «Коламбус Крю» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Коламбусе и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Интер Майами» гол со штрафного забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

За «Коламбус Крю» отличился Хосеф Мартинес, реализовав пенальти и Джамал Тьяре. Победный гол хозяева забили на 90+9-й минуте.

Таким образом, «Интер Майами» не может победить в МЛС пять игр кряду (четыре ничьи и поражение). «Коламбус Крю», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Ди-Си Юнайтед», а «Коламбус Крю» сыграет с «Орландо Сити». Обе встречи пройдут 11 октября.