Юрген Клопп выдал худший старт среди всех тренеров в истории сборной Германии

После ничьей с Нидерландами (1:1) и поражения от Греции (1:2) в Лиге наций Юрген Клопп провёл худший старт среди всех главных тренеров в истории сборной Германии, сообщает Goal.

Клопп стал лишь третьим тренером немецкой национальной команды после Зеппа Хербергера (1937) и Хельмута Шёна (1965), которому не удалось выиграть ни один из первых двух матчей во главе сборной.

Хербергер и Шён на старте дважды сыграли вничью и набрали по два очка. На счету Клоппа после двух матчей всего одно очко.

В следующем матче Лиги наций сборная Германии встретится с Сербией. Игра состоится 1 октября в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен».