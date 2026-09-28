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Юрген Клопп выдал худший старт среди всех тренеров в истории сборной Германии

Юрген Клопп выдал худший старт среди всех тренеров в истории сборной Германии
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После ничьей с Нидерландами (1:1) и поражения от Греции (1:2) в Лиге наций Юрген Клопп провёл худший старт среди всех главных тренеров в истории сборной Германии, сообщает Goal.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Курбелис – 74'    

Клопп стал лишь третьим тренером немецкой национальной команды после Зеппа Хербергера (1937) и Хельмута Шёна (1965), которому не удалось выиграть ни один из первых двух матчей во главе сборной.

Хербергер и Шён на старте дважды сыграли вничью и набрали по два очка. На счету Клоппа после двух матчей всего одно очко.

В следующем матче Лиги наций сборная Германии встретится с Сербией. Игра состоится 1 октября в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен».

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