«Парма» объявила об уходе 31-летнего испанского тренера

«Парма» объявила об уходе главного тренера Карлоса Куэсты, сообщается на официальном сайте клуба.

«Карлос Куэста более не занимает пост главного тренера первой команды. По итогам совместного обсуждения клуб и тренер пришли к выводу о прекращении профессиональных отношений, в частности касающихся развития спортивного проекта. Отсутствовали необходимые условия для продолжения начатой работы, решение было принято по взаимному согласию», — говорится в сообщении на официальном сайте «Пармы».

31-летний испанский специалист возглавил команду летом 2025 года. Под его руководством «Парма» заняла 13-е место в турнирной таблице минувшего сезона. В текущей кампании команда набрала четыре очка и располагается на 15-й строчке.