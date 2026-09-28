15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Парма» объявила об уходе 31-летнего испанского тренера

«Парма» объявила об уходе 31-летнего испанского тренера
Комментарии

«Парма» объявила об уходе главного тренера Карлоса Куэсты, сообщается на официальном сайте клуба.

«Карлос Куэста более не занимает пост главного тренера первой команды. По итогам совместного обсуждения клуб и тренер пришли к выводу о прекращении профессиональных отношений, в частности касающихся развития спортивного проекта. Отсутствовали необходимые условия для продолжения начатой работы, решение было принято по взаимному согласию», — говорится в сообщении на официальном сайте «Пармы».

31-летний испанский специалист возглавил команду летом 2025 года. Под его руководством «Парма» заняла 13-е место в турнирной таблице минувшего сезона. В текущей кампании команда набрала четыре очка и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор неожиданного поражения Германии от Греции в матче Лиге наций
Комментарии
Новости. Футбол
  • 28 сентября 2026
  • 04:56