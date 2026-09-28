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«Мы поменяем состав, изменим команду». Клопп — после поражения Германии от Греции

«Мы поменяем состав, изменим команду». Клопп — после поражения Германии от Греции
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Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал поражение от Греции в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) (0:1).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Курбелис – 74'    

«Футбол есть футбол. Ничью сегодня я бы принял спокойно, но поражение — это жёстко. Не думаю, что мы его заслужили, однако так произошло, и с этим ничего не поделать. У греков был план на эту игру. Мы должны действовать в своих решениях более твёрдо. В таком случае все будет хорошо. Мы поменяем состав, изменим команду. Положительный момент заключается в том, что соперник не знает, как именно мы будем играть, но проблема в том, что мы сами этого пока не знаем, поскольку нам нужно заново объединить этот коллектив. Из этой встречи можно извлечь много полезного, и мы сделаем это — приступим к работе», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч стал вторым во главе сборных для нового главного тренера Германии Юргена Клоппа. В 1-м туре группового этапа Германия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1, а Греция победила Сербию со счётом 2:1. В следующей игре немцы встретятся с Сербией, а греки примут сборную Нидерландов. Обе встречи состоятся 1 октября.

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