«Мы поменяем состав, изменим команду». Клопп — после поражения Германии от Греции

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал поражение от Греции в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) (0:1).

«Футбол есть футбол. Ничью сегодня я бы принял спокойно, но поражение — это жёстко. Не думаю, что мы его заслужили, однако так произошло, и с этим ничего не поделать. У греков был план на эту игру. Мы должны действовать в своих решениях более твёрдо. В таком случае все будет хорошо. Мы поменяем состав, изменим команду. Положительный момент заключается в том, что соперник не знает, как именно мы будем играть, но проблема в том, что мы сами этого пока не знаем, поскольку нам нужно заново объединить этот коллектив. Из этой встречи можно извлечь много полезного, и мы сделаем это — приступим к работе», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч стал вторым во главе сборных для нового главного тренера Германии Юргена Клоппа. В 1-м туре группового этапа Германия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1, а Греция победила Сербию со счётом 2:1. В следующей игре немцы встретятся с Сербией, а греки примут сборную Нидерландов. Обе встречи состоятся 1 октября.