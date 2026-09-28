Гол Холанда – в видеообзоре матча сборной Норвегии с Португалией в Лиге наций

Сборная Португалии обыграла национальную команду Норвегии в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе сборной Португалии забивали Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш. Единственный гол за сборную Норвегии забил Эрлинг Холанд.

Отметим, португальский нападающий Криштиану Роналду остался на скамейке запасных.

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В 1-м туре группового этапа Лиги наций Португалия одержала победу над Уэльсом (1:0), а Норвегия переиграла Данию (3:2). В 3-м туре норвежцы сыграют на выезде со сборной Уэльса, а португальцы отправятся в гости к Дании. Обе встречи запланированы на четверг, 1 октября.