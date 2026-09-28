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Гол Холанда – в видеообзоре матча сборной Норвегии с Португалией в Лиге наций

Гол Холанда – в видеообзоре матча сборной Норвегии с Португалией в Лиге наций
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Сборная Португалии обыграла национальную команду Норвегии в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

В составе сборной Португалии забивали Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш. Единственный гол за сборную Норвегии забил Эрлинг Холанд.

Отметим, португальский нападающий Криштиану Роналду остался на скамейке запасных.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций Португалия одержала победу над Уэльсом (1:0), а Норвегия переиграла Данию (3:2). В 3-м туре норвежцы сыграют на выезде со сборной Уэльса, а португальцы отправятся в гости к Дании. Обе встречи запланированы на четверг, 1 октября.

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