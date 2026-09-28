Дмитрий Кириченко поделился первыми впечатлениями после назначения тренером «Ростова»

Новый главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился эмоциями после своего назначения в клуб. Российский специалист сменил во главе команды испанского тренера Джонатана Альбу в международную паузу на игры сборных.

«Очень рад вернуться в «Ростов», благодарен клубу за тёплый приём. Начинаем готовиться к игре с «Акроном». В связи с паузой на сборные есть чуть больше времени поближе познакомиться с игроками в тренировочном процессе. Вчера и сегодня были проведены тренировки. Доволен отношением ребят к делу — ответственно и профессионально. Никаких вопросов к ним нет», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кириченко начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Ростове» с 2014 по 2017 год. Первым и единственным опытом самостоятельной работы для Кириченко до возвращения в «Ростов» был «Текстильщик», который он возглавлял с апреля 2024-го по июнь 2026-го.