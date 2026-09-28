15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Черногория. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кириченко поделился первыми впечатлениями после назначения тренером «Ростова»

Дмитрий Кириченко поделился первыми впечатлениями после назначения тренером «Ростова»
Комментарии

Новый главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился эмоциями после своего назначения в клуб. Российский специалист сменил во главе команды испанского тренера Джонатана Альбу в международную паузу на игры сборных.

«Очень рад вернуться в «Ростов», благодарен клубу за тёплый приём. Начинаем готовиться к игре с «Акроном». В связи с паузой на сборные есть чуть больше времени поближе познакомиться с игроками в тренировочном процессе. Вчера и сегодня были проведены тренировки. Доволен отношением ребят к делу — ответственно и профессионально. Никаких вопросов к ним нет», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кириченко начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Ростове» с 2014 по 2017 год. Первым и единственным опытом самостоятельной работы для Кириченко до возвращения в «Ростов» был «Текстильщик», который он возглавлял с апреля 2024-го по июнь 2026-го.

Материалы по теме
Новый главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал своё назначение в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android