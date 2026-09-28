Кириченко отреагировал на слухи о недовольстве игроков «Ростова» после отставки Альбы

Новый главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился реакцией на информацию, что игроки жёлто-синих остались недовольны отставкой испанского тренера Джонатана Альбы в международную паузу на игры сборных. Кириченко был назначен в клуб 26 сентября.

— Появлялась информация о негативной реакции игроков на отставку Альбы. Как сейчас с настроением в команде?

— По поводу этой информации, наверное, лучше обратиться к её источникам или спросить у самих футболистов. У меня был разговор с игроками — обсудили рабочие вопросы, которые их беспокоят. Никакого негатива нет, получился достаточно конструктивный и профессиональный разговор. Все готовы работать, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кириченко начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Ростове» с 2014 по 2017 год. Первым и единственным опытом самостоятельной работы для Кириченко до возвращения в «Ростов» был «Текстильщик», который он возглавлял с апреля 2024-го по июнь 2026-го.