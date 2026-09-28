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Тренер «Шанхая» прокомментировал возможность провести матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Тренер «Шанхая» прокомментировал возможность провести матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Владан Милоевич высказался о возможности провести ответный товарищеский матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Это очень хорошая идея, посмотрим, что случится в будущем», — приводит слова Милоевича ТАСС.

В воскресенье, 27 сентября, подопечные сербского специалиста уступили «Зениту» (0:0, 3:4 пен.) в товарищеском матче, который проходил в Шанхае. 26 сентября на предматчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что был бы рад увидеть команду сербского специалиста в Санкт-Петербурге летом 2027 года.

Предыдущая игра между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа» прошла в 2024 году и закончилась победой российского клуба со счётом 6:0. Отметим, в той игре китайский клуб возглавлял россиянин Леонид Слуцкий.

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