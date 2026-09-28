Экс-игрок ЦСКА Марк Гонсалес: Вагнер Лав не похож ни на кого — он особенный

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал об уникальности экс-форварда красно-синих Вагнера Лава.

— Карьера Вагнера получилась удивительной. Помню нашу первую встречу: я играл против сборной Бразилии, кажется, на Кубке Америки. Потом, когда я увидел его уже в ЦСКА, как игрока и друга, узнал его с другой стороны. Как футболист Вагнер не похож ни на кого – он особенный. Может изменить любую ситуацию в игре так, как он сам хочет, очень мастеровитый, умеет бить с двух ног. У Вагнера просто нет слабых мест – думаю, его были бы рады видеть в любой команде. Мне очень повезло играть с ним в одной команде.

— Он полностью реализовал свой потенциал? Есть ощущение, что Вагнер мог стать суперзвездой мирового масштаба.

— Считаю, что все футболисты понимают свой потенциал, но сможем ли мы реализовать его или нет – вопрос. Может и не получиться, но это тоже часть футбола. Мы учимся на своих ошибках, и после окончания карьеры смотрим на то, чего смогли достичь: «Я сделал это, играл здесь, у меня были такие ошибки и вот такие позитивные моменты». Всё это – части нашей карьеры. Думаю, что игроки мало о чём жалеют, если речь о футбольной карьере. Возможно, Вагнер Лав мог бы играть в любой команде мира, потому что он фантастический игрок. Возможно, и моя карьера сложилась бы иначе, если бы я сделал что-то по-другому. Но мы не можем быть в этом уверены, — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

Вагнеру Лаву 42 года. Он выступал за ЦСКА в 2004-2012 годах и в 2013-м. За время выступлений за армейский клуб он провёл 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА футболист трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Вагнер Лав занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба — он уступает только Григорию Федотову, на счету которого 137 голов.