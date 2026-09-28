Экс-игрок ЦСКА Марк Гонсалес: был риск ампутации или даже смерти

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал о своём состоянии здоровья и тяжёлой травме, с которой столкнулся во время карьеры.

«Изначально травма действительно ставила меня под угрозу ампутации или даже смерти. Мне нужна была операция, потому что эти варианты были возможны. Если бы не операция, всё могло закончиться как угодно. После неё я долго восстанавливался и вернулся на поле. За полгода до той травмы уже была другая, тогда я подумал, что меня кто-то проклял, что какой-то колдун меня заколдовал. Даже сказал, что не хочу больше играть, но не из-за того, что травма была настолько серьёзной, а потому, что я был очень расстроен. Одна травма, потом другая… Я был в очень плохом состоянии и даже не могу сказать, что сам думал закончить карьеру – моё сознание было замутнено. Жена говорила: «Слушай, ещё одна травма – и я первой скажу тебе заканчивать. А пока – играй». Она понимала, насколько я был расстроен. Я решил продолжать и после этого сыграл ещё семь лет. Слава богу, больше у меня больше не было серьёзных травм. Считаю это вознаграждением свыше за то, что в тот момент я нашёл силы продолжить. Мы все чем-то благословлены, но помимо этого мы сами должны что-то делать. Это и есть ментальность. Если ты не силён духом, вернуться на поле после таких травм очень тяжело», — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обладателем Кубка и один раз — Суперкубка страны.