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Марк Гонсалес: предпочёл бы пригласить жену на Красную площадь, а не на базу ЦСКА

Марк Гонсалес: предпочёл бы пригласить жену на Красную площадь, а не на базу ЦСКА
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес высказался о возвращении в Москву для участия в прощальном матче Вагнера Лава. Бразилец является легендой армейцев.

— Когда я получил приглашение на прощальный матч Вагнера в Москве, был взволнован. Для меня это очень много значит. Я и до этого очень хотел приехать в Москву — даже не знаю почему, но я очень хотел. У меня много воспоминаний о городе и о клубе. Хотел снова это пережить. Я прилетел сюда с женой, счастлив разделить с ней этот момент. У ЦСКА прекрасный новый стадион, буду рад снова увидеть болельщиков.

— Москва изменилась?
— У меня пока не было возможности посмотреть город, но я уже познакомился со стадионом ЦСКА — это невероятно, он прекрасен и удивителен. Вспомнил офис клуба и людей, которые там работают, вспомнил арену в Химках, всё ту же базу. Моя обязанность — посетить Красную площадь. Постараюсь приехать в места, где я был в прошлом. До сих пор очень много воспоминаний о Москве.

— На базу в Ватутинках тоже заедете?
— Я бы хотел объездить очень много разных мест, но всё-таки Ватутинки и «Арена Химки» находятся достаточно далеко. Не знаю, стоит ли мне туда ехать (улыбается). Да и времени у меня не так много — хотел бы воспользоваться им по максимуму и провести время с женой. Я бы предпочёл пригласить её на Красную площадь, нежели на базу ЦСКА (смеётся). Конечно, если я буду один, обязательно посещу и её, и Химки, — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обладателем Кубка и один раз — Суперкубка страны.

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