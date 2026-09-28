15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не забуду». Марк Гонсалес — о великодушном жесте Гинера после землетрясения в Чили

«Не забуду». Марк Гонсалес — о великодушном жесте Гинера после землетрясения в Чили
,
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес высказался о возвращении в Москву для участия в прощальном матче Вагнера Лава. Бразилец является легендой армейцев.

— После самой серьёзной травмы даже Гинер говорил, что вам пора заканчивать карьеру.
— В тот период он со мной не общался. Помню эту цитату, читал её, думаю, что это случилось как раз из-за спекуляций о моём здоровье — в то время мой образ был очернён. Думаю, Гинер сказал это, основываясь на неверной информации, которую распространяли другие люди. Но в любом случае всё это в прошлом. Я зла ни на кого не держу, ни на кого не обижен. К сожалению, такие журналисты, медиа, плохие комментарии — тоже часть футбола.

Но в адрес ЦСКА и президента могу сказать только самые добрые пожелания. Помню, как Гинер мне помогал. Когда в Чили случилось большое землетрясение, я очень переживал за свою семью. Гинер тогда приехал на базу и предложил мне перевезти её в Москву. В итоге это не потребовалось, но это намерение помочь — просто потрясающе. Никогда не забуду. Это показывает, какой он хороший человек.

— Многие называют Гинера вторым отцом.
— Возможно, я не общался с ним так много, как тот же Вагнер, но я согласен с тем, что говорят многие. Я знаю, насколько Гинер классный. Взять только эту ситуацию: он приехал на базу, преодолел расстояние только чтобы предложить привезти мою семью в Москву для моего спокойствия, — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. Землетрясение в Чили произошло в 2010 году.

Материалы по теме
Вагнер Лав завершает карьеру. За что «косолапого Ваню» из ЦСКА полюбили в России?
Вагнер Лав завершает карьеру. За что «косолапого Ваню» из ЦСКА полюбили в России?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android