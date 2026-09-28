«Не забуду». Марк Гонсалес — о великодушном жесте Гинера после землетрясения в Чили

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес высказался о возвращении в Москву для участия в прощальном матче Вагнера Лава. Бразилец является легендой армейцев.

— После самой серьёзной травмы даже Гинер говорил, что вам пора заканчивать карьеру.

— В тот период он со мной не общался. Помню эту цитату, читал её, думаю, что это случилось как раз из-за спекуляций о моём здоровье — в то время мой образ был очернён. Думаю, Гинер сказал это, основываясь на неверной информации, которую распространяли другие люди. Но в любом случае всё это в прошлом. Я зла ни на кого не держу, ни на кого не обижен. К сожалению, такие журналисты, медиа, плохие комментарии — тоже часть футбола.

Но в адрес ЦСКА и президента могу сказать только самые добрые пожелания. Помню, как Гинер мне помогал. Когда в Чили случилось большое землетрясение, я очень переживал за свою семью. Гинер тогда приехал на базу и предложил мне перевезти её в Москву. В итоге это не потребовалось, но это намерение помочь — просто потрясающе. Никогда не забуду. Это показывает, какой он хороший человек.

— Многие называют Гинера вторым отцом.

— Возможно, я не общался с ним так много, как тот же Вагнер, но я согласен с тем, что говорят многие. Я знаю, насколько Гинер классный. Взять только эту ситуацию: он приехал на базу, преодолел расстояние только чтобы предложить привезти мою семью в Москву для моего спокойствия, — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. Землетрясение в Чили произошло в 2010 году.