Новый тренер сборной Грузии высказался о грядущем матче с Украиной

Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе рассказал о задачах команды перед матчем Лиги наций с Украиной.

«Главная задача для меня и моего тренерского штаба — добиться стабильности в команде. Мы стремимся к такому состоянию, которое позволит улучшить качество нашей игры и, насколько это возможно, положительно отразится на результатах.

Сейчас для нас самое важное — прийти к стабильности и удерживать её. Это непростой и постепенный процесс, однако я уверен, что при грамотном подходе и полноценной работе нам по силам этого достичь.

Моя основная миссия и цель — чтобы в этом матче, как и в любой другой игре, сборная Грузии выходила на поле против любого соперника с настроем добиться положительного результата.

Я прекрасно понимаю, что на практике это невозможно реализовать в каждом матче и мы не будем выигрывать всегда. Когда я говорю о положительном результате, прежде всего имею в виду психологический настрой и ментальную составляющую того, к чему мы в итоге должны прийти», — приводит слова Сванадзе Crystal Sport.

Матч Лиги наций Грузия — Украина состоится 28 сентября. Начало встр