Тренер сборной Украины сделал заявление о Хвиче Кварацхелии

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился ожиданиями от матча с Грузией во 2-м туре дивизиона B Лиги наций. Итальянский специалист также высказался о смене главного тренера у соперника и оценил шансы Хвичи Кварацхелии на получение «Золотого мяча».

«Когда происходит смена тренера, команда неизбежно на это реагирует. Особенно если речь идёт о национальной сборной, где для нового специалиста практически нет времени на полноценную работу. Тем не менее с эмоциональной точки зрения такая перемена, безусловно, сказывается на футболистах.

Мы должны прежде всего сосредоточиться на собственной игре и постараться провести хороший матч. Не стоит расходовать энергию на постоянные размышления о том, какие изменения произошли у соперника.

Что касается Кварацхелии, то это действительно выдающийся футболист. Думаю, нет необходимости отдельно объяснять его уровень. К тому же он является одноклубником нашего игрока Ильи Забарного — они вместе выступают за «ПСЖ».

Я считаю, что Хвича заслуживает «Золотого мяча». Причём я говорю не только о его выступлениях в нынешнем году, но и о том, что он показывал