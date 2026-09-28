Феликс объявил о намерении вернуться в европейский футбол, упомянув «Барселону»

Нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс заявил о намерении вернуться в европейские топ-чемпионаты.

«Я планирую вернуться в Европу, хотя, возможно, не сразу. Не знаю, случится ли это в конце текущего сезона или следующего, но я хочу вернуться, вновь играть в Лиге чемпионов и снова соревноваться там. Просто игра за «Барселону» делала меня очень счастливым. Это была детская мечта для меня, моего отца и моего брата. Это была честь», — приводит слова Феликса издание AS.

Феликсу 26 лет. Он выступает за «Аль-Наср» с июля 2025 года, его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 он провёл 47 матчей, забил 26 голов и отдал 18 результативных передач. Ранее португалец играл за «Милан», «Челси», «Барселону», «Атлетико» и «Бенфику». По данным Transfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет € 28 млн.