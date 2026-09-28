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Появились новые подробности стычки игроков Украины и Венгрии в матче Лиги наций

Появились новые подробности стычки игроков Украины и Венгрии в матче Лиги наций
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Национальная служба скорой помощи Венгрии сообщила, что один из её сотрудников оказался участником конфликта, который произошёл в концовке матча 1-го тура Лиги наций между сборными Венгрии и Украины (0:1).

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

«Во время футбольного матча Венгрия — Украина в произошедшей стычке оказался вовлечён и наш коллега, который отвечал за медицинское обеспечение мероприятия. На данный момент мы в рамках установленной процедуры выясняем обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении Национальной службы скорой помощи Венгрии в соцсетях.

Напомним, потасовка произошла в компенсированное ко второму тайму время. Инцидент начался после удаления украинца Александра Назаренко. В итоге жёлтые карточки получили Собослаи, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко и Милош Керкез.

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