Появились новые подробности стычки игроков Украины и Венгрии в матче Лиги наций

Национальная служба скорой помощи Венгрии сообщила, что один из её сотрудников оказался участником конфликта, который произошёл в концовке матча 1-го тура Лиги наций между сборными Венгрии и Украины (0:1).

«Во время футбольного матча Венгрия — Украина в произошедшей стычке оказался вовлечён и наш коллега, который отвечал за медицинское обеспечение мероприятия. На данный момент мы в рамках установленной процедуры выясняем обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении Национальной службы скорой помощи Венгрии в соцсетях.

Напомним, потасовка произошла в компенсированное ко второму тайму время. Инцидент начался после удаления украинца Александра Назаренко. В итоге жёлтые карточки получили Собослаи, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко и Милош Керкез.

