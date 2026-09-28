Холанд повторил достижение, в последний раз покорявшееся Герду Мюллеру 52 года назад

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд повторил достижение, которое в последний раз покорялось среди игроков из Европы в 1974 году.

Как сообщает статистический портал Stats Foot в соцсети X, Холанд — первый европейский игрок, забивший 65 голов в своих первых 57 матчах за основную сборную с тех пор, как это сделал Герд Мюллер в составе сборной Германии в 1974 году (также 65 голов).

Напомним, Холанд отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Португалии обыграла национальную команду Норвегии со счётом 2:1. Отметим, в 1-м туре группового этапа Лиги наций Португалия одержала победу над Уэльсом (1:0), а Норвегия переиграла Данию (3:2). В той игре Эрлинг также отличился — оформил дубль.