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Холанд повторил достижение, в последний раз покорявшееся Герду Мюллеру 52 года назад

Холанд повторил достижение, в последний раз покорявшееся Герду Мюллеру 52 года назад
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд повторил достижение, которое в последний раз покорялось среди игроков из Европы в 1974 году.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

Как сообщает статистический портал Stats Foot в соцсети X, Холанд — первый европейский игрок, забивший 65 голов в своих первых 57 матчах за основную сборную с тех пор, как это сделал Герд Мюллер в составе сборной Германии в 1974 году (также 65 голов).

Напомним, Холанд отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Португалии обыграла национальную команду Норвегии со счётом 2:1. Отметим, в 1-м туре группового этапа Лиги наций Португалия одержала победу над Уэльсом (1:0), а Норвегия переиграла Данию (3:2). В той игре Эрлинг также отличился — оформил дубль.

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