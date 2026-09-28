Лионель Скалони близок к подписанию длительного контракта со сборной Аргентины — Скира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони должен продолжить работу с национальной командой после истечения действующего соглашения. Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны близки к заключению нового контракта.

Ожидается, что новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до чемпионата мира 2030 года. Нынешний контракт Скалони с Аргентиной действует до декабря.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с лета 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира — 2022 и два Кубка Америки. На недавнем чемпионате мира аргентинцы под его руководством проиграли в финале турнира Испании.