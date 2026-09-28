Президент Ла Лиги Тебас выступил с критикой нынешнего футбольного календаря

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь выступил с критикой чрезмерной нагрузки на футболистов.

«Мы в Ла Лиге уже не первый год говорим о том, что футбольный календарь постепенно подходит к границе своих возможностей. Появляются новые соревнования, растёт число матчей и участников международных турниров, становится больше пауз на игры сборных, а товарищеские встречи требуют дополнительных и зачастую очень длительных перелётов. При этом вся эта нагрузка в конечном итоге ложится на одних и тех же футболистов, хотя именно клубы выплачивают им зарплаты и содержат их по контрактам.

При этом я бы не стал обвинять в ситуации сами национальные команды или крупные турниры сборных. Основная проблема заключается в постоянном расширении числа соревнований и увеличении количества участников, что ещё сильнее уплотняет календарь.

Есть и ещё один момент, который заслуживает внимания. Нередко именно перед выборами в международных футбольных организациях появляются новые турниры, проекты или решения о расширении соревнований, которые позволяют заручиться поддержкой большего числа федераций.

Скоро мы снова сможем увидеть подобную ситуацию перед выборами президента ФИФА 2027 года, на которых Джанни Инфантино уже подтвердил своё намерение участвовать.

При этом по-прежнему отсутствует полноценный комплексный подход к оценке последствий таких решений для футболистов, клубов и национальных чемпионатов», — написал Тебас на своей страничке в Х.