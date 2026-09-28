Израиль сделал заявление на фоне решения Ирландии не бойкотировать матч ЛН из-за политики

Пресс-служба Израиля отреагировала на решение игроков сборной Ирландии не бойкотировать матч команд во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась в воскресенье, 27 сентября, на стадионе «Надьердеи» в Венгрии. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «зелёных». Пост Израиля вышел во время игры между командами.

«Некоторые превращают спорт в политику. Другие просто играют. 27 игроков сборной Израиля. Евреи и арабские израильтяне. Одна футболка. Один флаг. И когда Израиль дважды сыграет с Ирландией в Лиге наций, именно этой команде ирландцы будут противостоять. Кто-то выбирает протест. Кто-то — совместную игру», — говорится в сообщении в соцсети Израиля в X.

Ранее сообщалось, что голкипер Ирландии Гэвин Базуну отказался принимать участие в матче. Также отмечается, что ирландцы вышли на поле с чёрными повязками в память о жертвах конфликта, а перед началом игры не было традиционного обмена вымпелами и рукопожатий.