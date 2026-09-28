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Израиль сделал заявление на фоне решения Ирландии не бойкотировать матч ЛН из-за политики

Израиль сделал заявление на фоне решения Ирландии не бойкотировать матч ЛН из-за политики
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Пресс-служба Израиля отреагировала на решение игроков сборной Ирландии не бойкотировать матч команд во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась в воскресенье, 27 сентября, на стадионе «Надьердеи» в Венгрии. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «зелёных». Пост Израиля вышел во время игры между командами.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 3. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
0 : 3
Ирландия
0:1 Пэрротт – 13'     0:2 Айда – 16'     0:3 Мойлан – 25'    

«Некоторые превращают спорт в политику. Другие просто играют. 27 игроков сборной Израиля. Евреи и арабские израильтяне. Одна футболка. Один флаг. И когда Израиль дважды сыграет с Ирландией в Лиге наций, именно этой команде ирландцы будут противостоять. Кто-то выбирает протест. Кто-то — совместную игру», — говорится в сообщении в соцсети Израиля в X.

Ранее сообщалось, что голкипер Ирландии Гэвин Базуну отказался принимать участие в матче. Также отмечается, что ирландцы вышли на поле с чёрными повязками в память о жертвах конфликта, а перед началом игры не было традиционного обмена вымпелами и рукопожатий.

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