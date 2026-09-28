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«Галатасарай» может приобрести Хакана Чалханоглу — Fanatik

«Галатасарай» может приобрести Хакана Чалханоглу — Fanatik
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Турецкие клубы «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» следят за ситуацией полузащитника «Интера» и сборной Турции Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

По информации источника, прежде всего «Галатасарай», а также «Фенербахче» и «Бешикташ» внимательно отслеживают ситуацию вокруг 32-летнего футболиста.

При этом интерес к Чалханоглу проявляет и «Ювентус». Туринский клуб, как утверждает Fanatik, наблюдает за турецким полузащитником на протяжении последних нескольких месяцев.

Ситуация может получить развитие в случае отсутствия прогресса в переговорах между Чалханоглу и «Интером» по новому контракту. Если стороны не смогут продвинуться в вопросе продления соглашения, «Ювентус» может подключиться к борьбе за футболиста.

Чалханоглу выступает за «Интер» с 2021 года. Его действующий контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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