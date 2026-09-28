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Вингер сборной Израиля Соломон: если скажу, что думаю об Ирландии, получу дисквалификацию

Вингер сборной Израиля Соломон: если скажу, что думаю об Ирландии, получу дисквалификацию
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Израиля Манор Соломон высказался на фоне сложной ситуации вокруг матча 2-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027, в котором израильская команда разгромно проиграла сборной Ирландии со счётом 0:3.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 3. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
0 : 3
Ирландия
0:1 Пэрротт – 13'     0:2 Айда – 16'     0:3 Мойлан – 25'    

«Если я скажу, что я думаю об Ирландии, я, вероятно, буду дисквалифицирован на несколько матчей», — приводит слова Соломона Sport5 в соцсети X.

Ранее сообщалось, что голкипер Ирландии Гэвин Базуну отказался принимать участие в матче. Позже стало известно, что игроки сборной Ирландии не стали бойкотировать матч, несмотря на различные сообщения в СМИ. Также отмечается, что ирландцы вышли на поле с чёрными повязками в память о жертвах конфликта на Ближнем Востоке, а перед началом игры не было традиционного обмена вымпелами и рукопожатий.

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