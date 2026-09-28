Тренер Португалии отреагировал на вопрос о поступке Роналду после игры ЛН с Норвегией

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш ответил на вопрос о том, что форвард и капитан команды Криштиану Роналду покинул стадион, не поблагодарив болельщиков, после матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Норвегией. Форвард провёл в запасе весь матч. Игра прошла на стадионе «Уллевол» в Осло, Норвегия. Победу во встрече праздновали футболисты Португалии со счётом 2:1.

«Роналду не поблагодарил болельщиков? Только он сам может ответить на это. Факт в том, что только потому, что он не вышел на поле с Норвегией, не значит, что я на него не рассчитываю. Я сказал ему, что выпущу его, но посчитал, что замена ради выхода нападающего с характеристиками Криштиану была бы неоправданной», — приводит слова Жезуша Goal.com.

Ранее сообщалось, что впервые за 18 лет Роналду полностью просмотрел официальный матч национальной команды со скамейки запасных.