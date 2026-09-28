Роналду не поблагодарил фанатов после матча с Норвегией. Криштиану остался в запасе

Звёздный португальский форвард и капитан национальной команды Криштиану Роналду покинул стадион, не поблагодарив болельщиков, приехавших на игру 2-го тура группового этапа Лиги А Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Норвегией (2:1). Об этом сообщает издание O Jogo.

По информации источника, после финального свистка Роналду сразу же направился в подтрибунное помещение, в то время как его партнёры по команде собрались на поле, чтобы поприветствовать 500 португальских болельщиков, прилетевших на гостевую игру в Норвегию.

Ранее сообщалось, что впервые за 18 лет Роналду полностью просмотрел официальный матч национальной команды со скамейки запасных.