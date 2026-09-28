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Роналду не поблагодарил фанатов после матча с Норвегией. Криштиану остался в запасе

Роналду не поблагодарил фанатов после матча с Норвегией. Криштиану остался в запасе
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Звёздный португальский форвард и капитан национальной команды Криштиану Роналду покинул стадион, не поблагодарив болельщиков, приехавших на игру 2-го тура группового этапа Лиги А Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Норвегией (2:1). Об этом сообщает издание O Jogo.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

По информации источника, после финального свистка Роналду сразу же направился в подтрибунное помещение, в то время как его партнёры по команде собрались на поле, чтобы поприветствовать 500 португальских болельщиков, прилетевших на гостевую игру в Норвегию.

Ранее сообщалось, что впервые за 18 лет Роналду полностью просмотрел официальный матч национальной команды со скамейки запасных.

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