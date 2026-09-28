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Феликс Магат оценил назначение Клоппа главным тренером сборной Германии

Феликс Магат оценил назначение Клоппа главным тренером сборной Германии
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Бывший главный тренер «Баварии», «Вольфсбурга» и «Шальке» Феликс Магат оценил назначение Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии.

Несколько лет назад Магат говорил, что сам мог бы возглавить национальную команду Германии. Однако сейчас 73-летний специалист положительно отозвался о назначении Клоппа.

«Здесь нет никаких сомнений: Юрген Клопп — отличный выбор. У него огромный опыт, и он также прекрасно умеет выстраивать коммуникацию», — сказал Магат.

Также тренер ответил на вопрос, кто из футболистов сборной Германии должен получить при Клоппе больше игрового времени, чем при Юлиане Нагельсманне.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что Клопп выберет другой подход, чем Нагельсманн. Ему понадобятся футболисты другого типа, которые будут лучше соответствовать его системе. Но я пока не знаю, как именно хочет играть Клопп. Поэтому не могу сказать, какие игроки ему для этого понадобятся», — отметил Магат в интервью для ua.tribuna.com.

Клопп провёл во главе сборной Германии уже два матча — сыграл вничью с Нидерландами (1:1), а также проиграл Греции (0:1).

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