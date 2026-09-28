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Стала известна дата возможного завершения карьеры Лионеля Месси

Стала известна дата возможного завершения карьеры Лионеля Месси
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси может завершить профессиональную карьеру после окончания 2026 года. Об этом сообщает Footyheadlines.

По информации источника, 39-летний аргентинец всерьёз рассматривает возможность повесить бутсы на гвоздь после завершения 2026 года.

При этом источник подчёркивает, что на данный момент нет 100-процентного подтверждения этой информации. Речь идёт лишь о варианте, который Месси якобы рассматривает.

Напомним, сегодня Месси отметился голом в ворота «Коламбус Крю» в матче МЛС. В ночь с 6 на 7 сентября Лионель проведёт прощальную игру в составе национальной команды. Соперником станет сборная Бенина.

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