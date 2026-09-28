Мартин Эдегор высказался о Криштиану Роналду после матча Лиги наций

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор после поражения от Португалии (1:2) в матче Лиги наций высказался о форварде соперника Криштиану Роналду.

«Для меня Криштиану Роналду — пример для подражания во всех отношениях. Он был очень добр ко мне и сильно помог мне как игроку в «Реале». Я этого не забуду.

Мечта каждого ребёнка — сыграть с ним. Ощущения от того, что находишься рядом с ним и играешь вместе, были потрясающими», — сказал Эдегор на пресс-конференции.

Норвежец также ранее рассказывал, что во время пребывания в «Реале» многому научился у Роналду, в том числе его отношению к большим матчам, профессионализму и работе над собой.

Напомним, Португалия выиграла вчерашний матч 2:1, а Роналду провёл весь матч на скамейке запасных.