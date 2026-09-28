Тренер Греции отреагировал на первую в истории сборной победу над Германией

Главный тренер национальной команды Греции Иван Йованович высказался о неожиданной победе над сборной Германии в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Игра прошла в немецком Аугсбурге и завершилась со счётом 1:0.

«Это очень значимая победа над сильным оппонентом, к тому же историческая для греческой сборной здесь, в Германии. Две победы в двух стартовых встречах имеют большое значение для нашей команды и её дальнейшего прогресса. Мы очень довольны таким началом.

Германия контролировала мяч? Это было логично, потому что Германия — команда высокого класса. Да, они контролировали и игру в целом. Но с другой стороны, мы были очень уверены в себе, считаю, что во втором тайме нам удалось перехв