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Тренер Греции отреагировал на первую в истории сборной победу над Германией

Тренер Греции отреагировал на первую в истории сборной победу над Германией
Комментарии

Главный тренер национальной команды Греции Иван Йованович высказался о неожиданной победе над сборной Германии в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Игра прошла в немецком Аугсбурге и завершилась со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Курбелис – 74'    

«Это очень значимая победа над сильным оппонентом, к тому же историческая для греческой сборной здесь, в Германии. Две победы в двух стартовых встречах имеют большое значение для нашей команды и её дальнейшего прогресса. Мы очень довольны таким началом.

Германия контролировала мяч? Это было логично, потому что Германия — команда высокого класса. Да, они контролировали и игру в целом. Но с другой стороны, мы были очень уверены в себе, считаю, что во втором тайме нам удалось перехв