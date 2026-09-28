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Расписание матчей Лиги наций по футболу 2026/2027 на 28 сентября

Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 28 сентября
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Сегодня, 28 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 28 сентября (время московское)

Лига А:

21:45. Турция – Италия;
21:45. Бельгия – Франция.

Лига B:

19:00. Грузия – Украина;
21:45. Румыния – Босния и Герцеговина;
21:45. Северная Ирландия – Венгрия;
21:45. Швеция – Польша.

Лига C:

19:00. Латвия – Кипр;
19:00. Армения – Черногория.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезон-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезон-2026/2027
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