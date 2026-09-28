Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 28 сентября
Сегодня, 28 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 28 сентября (время московское)
Лига А:
21:45. Турция – Италия;
21:45. Бельгия – Франция.
Лига B:
19:00. Грузия – Украина;
21:45. Румыния – Босния и Герцеговина;
21:45. Северная Ирландия – Венгрия;
21:45. Швеция – Польша.
Лига C:
19:00. Латвия – Кипр;
19:00. Армения – Черногория.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).