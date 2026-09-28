Турция — Италия: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Турции и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Последние пять матчей сборных Турции и Италии друг с другом:

04.06.2024, товарищеские матчи, Италия — Турция — 0:0;

29.03.2022, товарищеские матчи, Италия — Турция — 2:3;

11.06.2021, ЧЕ-2020, группа А, 1-й тур, Турция — Италия — 0:3;

16.11.2006, товарищеские матчи, Италия — Турция — 1:1;

20.11.2002, товарищеские матчи, Италия — Турция — 1:1.

С историей личных встреч сборных Турции и Италии можно ознакомиться по ссылке.