15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция — Италия: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Турция — Италия: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Турции и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

Последние пять матчей сборных Турции и Италии друг с другом:

04.06.2024, товарищеские матчи, Италия — Турция — 0:0;
29.03.2022, товарищеские матчи, Италия — Турция — 2:3;
11.06.2021, ЧЕ-2020, группа А, 1-й тур, Турция — Италия — 0:3;
16.11.2006, товарищеские матчи, Италия — Турция — 1:1;
20.11.2002, товарищеские матчи, Италия — Турция — 1:1.

С историей личных встреч сборных Турции и Италии можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
Материалы по теме