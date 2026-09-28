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Капитан «Ливерпуля» ван Дейк предложил свои услуги «Барселоне» — El Nacional

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк предложил свои услуги «Барселоне» — El Nacional
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Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил желание перейти в «Барселону» следующим летом на правах свободного агента, сообщает El Nacional.

Контракт 35-летнего защитника с «Ливерпулем» истекает в июне, что позволяет ему бесплатно перейти в другой клуб. «Барселоне», которая ищет нового центрального защитника, ван Дейк предложил свои услуги.

Трансфер без выплат компенсации делает сделку привлекательной, однако главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сомневается в её целесообразности. К следующему сезону ван Дейку исполнится 36 лет, ему потребуется адаптация, его приход может замедлить развитие молодых защитников из системы клуба, таких как Жерар Мартин.

Флик предпочитает рассмотреть более молодых кандидатов: Алессандро Бастони, Руда Нистада и Нико Шлоттербека.

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