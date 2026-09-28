Турция — Италия: текстовая трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Турции и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре группового этапа Турция встретится с Бельгией 2 октября, а Италия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия выигрывала Лигу наций дважды.