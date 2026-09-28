Турция — Италия: началась онлайн-трансляция матча Лиги наций

В 21:45 мск начался матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Турции и Италии. Игра проходит на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре группового этапа Турция встретится с Бельгией 2 октября, а Италия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия дважды выигрывала Лигу наций.