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Турция — Италия: онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 началась в 21:45

Турция — Италия: началась онлайн-трансляция матча Лиги наций
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В 21:45 мск начался матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Турции и Италии. Игра проходит на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

В следующем туре группового этапа Турция встретится с Бельгией 2 октября, а Италия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия дважды выигрывала Лигу наций.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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