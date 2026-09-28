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Аленичев — о тульском «Арсенале»: обидно, что команда сейчас не в РПЛ

Аленичев — о тульском «Арсенале»: обидно, что команда сейчас не в РПЛ
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказался о положении своей команды. Он считает, что «Арсенал» заслуживает вернуться в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. Аленичев пообещал болельщикам сделать всё возможное, чтобы радовать их.

«Конечно, немного обидно что команда сейчас не в РПЛ, но считаю, что и стадион, и болельщики заслуживают, чтобы команда в ближайшее время туда вернулась. Я как главный тренер сделаю всё возможное, чтобы мы радовали наших фанатов в каждой игре», — сказал Аленичев в эфире «Матч ТВ».

Аленичев возглавил «Арсенал» в сентябре 2026 года. Ранее он уже работал в тульском клубе в период с 2011 по 2015 год.

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