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«Бавария» присматривается к игроку «Ливерпуля» на фоне неопределённости с Олисе — Bild

«Бавария» присматривается к игроку «Ливерпуля» на фоне неопределённости с Олисе — Bild
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«Бавария» рассматривает трансфер полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца на фоне неопределённости вокруг будущего вингера мюнхенцев Майкла Олисе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, в Мюнхене планируют варианты развития состава без Олисе — долгосрочные перспективы игрока в клубе остаются неясными. Также широко обсуждаются слухи о возможном переходе Олисе в Испанию.

В летнее трансферное окно в СМИ появлялась информация, что «Реал» пытается подписать Олисе. Также сообщалось, что форвард «сливочных» Килиан Мбаппе, который является партнёром Олисе по сборной Франции, уговаривал его перейти в мадридский клуб.

Вирц перешёл в «Ливерпуль» в июне 2025 года из леверкузенского «Байера».

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