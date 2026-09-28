«Ман Юнайтед» рассматривает Конте как замену Кэррику из‑за неудачного старта сезона — Goal

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оказался под давлением: руководство клуба установило предварительный контакт с итальянским специалистом Антонио Конте на фоне неудачного старта сезона-2026/2027. Об этом сообщает Goal.

Команда проиграла три матча — «Халл Сити», «Манчестер Сити» и «Брайтону», одержав победы только над «Ипсвичем» и «Сабахом» в Лиге чемпионов на домашнем стадионе. По данным источника, Конте рассматривается как главный кандидат на замену Кэррику, если результаты не улучшатся.

Конте сейчас остаётся без клуба после ухода из «Наполи» и имеет опыт работы в Англии — ранее он тренировал «Тоттенхэм» и «Челси», с которым выиграл титул Премьер-лиги.

Кэррику предстоит использовать международную паузу для перелома ситуации. После перерыва «Манчестер Юнайтед» проведёт два матча за три дня — домашний с «Тоттенхэмом» и выездной с «Атлетико» в Лиге чемпионов.