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Грузия — Украина: текстовая трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги наций начнётся в 19:00 мск

Грузия — Украина: текстовая трансляция матча Лиги наций начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 28 сентября, пройдёт матч 2-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сыграют сборные Грузии и Украины. Игра пройдёт на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. В качестве главного арбитра выступит Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
Украина

В следующем матче Лиги наций Украина сыграет с Северной Ирландией, а Грузия встретится с Венгрией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Календарь Лиги наций сезон-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезон-2026/2027
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