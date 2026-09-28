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«Манчестер Юнайтед» готов выкупить вингера сборной Испании за € 95 млн — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» готов выкупить вингера сборной Испании за € 95 млн — The Telegraph
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Атакующий полузащитник «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может перейти в «Манчестер Юнайтед» следующим летом. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, английский клуб планирует серьёзные вложения в усиление состава и включил Уильямса в список приоритетных целей. Сумма отступных в контракте 24-летнего вингера с «Атлетиком» составляет € 95 млн — «Манчестер Юнайтед» готов активировать этот пункт.

В текущем сезоне «Атлетик» не участвует в европейских соревнованиях, а Уильямс подвергается критике из-за повторяющихся травм и нестабильной игры. Клуб не готов продолжать выплачивать игроку € 10 млн в год при отсутствии выхода даже в Лигу Европы.

В шести матчах чемпионата Испании этого сезона Уильямс забил один гол.

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