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Тренер ЦСКА Русецкий прокомментировал победу команды в финале женского Кубка России

Тренер ЦСКА Русецкий прокомментировал победу команды в финале женского Кубка России
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Главный тренер женской команды ЦСКА Сергей Русецкий высказался по итогам финального матча Кубка России с московским «Локомотивом». Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 3:1.

Кубок России (ж) . Финал
27 сентября 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Николич – 45'     0:2 Яковлева – 55'     0:3 Николич – 57'     1:3 Коровкина – 84'    

«Чувство радости от достижения, какой-то выдох эмоциональный скорее, нежели всплеск эмоций. Много эмоций мы оставили на поле, да и в принципе, когда счёт был 3:0, исходя из рисунка игры, где-то понимали уже, что Кубок будет наш. Наверное, это сказалось на том, что после финального свистка какого-то всплеска эмоций не было, а скорее умиротворение и отход от этой игры», — приводит слова