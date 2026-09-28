Тренер ЦСКА Русецкий прокомментировал победу команды в финале женского Кубка России

Главный тренер женской команды ЦСКА Сергей Русецкий высказался по итогам финального матча Кубка России с московским «Локомотивом». Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 3:1.

«Чувство радости от достижения, какой-то выдох эмоциональный скорее, нежели всплеск эмоций. Много эмоций мы оставили на поле, да и в принципе, когда счёт был 3:0, исходя из рисунка игры, где-то понимали уже, что Кубок будет наш. Наверное, это сказалось на том, что после финального свистка какого-то всплеска эмоций не было, а скорее умиротворение и отход от этой игры», — приводит слова