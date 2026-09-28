Армения — Черногория: трансляция матча группового этапа Лиги наций начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встретятся сборные Армении и Черногории. Игра пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване, Армения. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа Армения обыграла Латвию со счётом 2:0, а Черногория победила Кипр со счётом 2:1.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила сборную Испании — 2:2, 5:3 пен.