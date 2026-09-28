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Армения — Черногория: онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги наций начнется в 19:00 мск, 28 сентября 2026

Армения — Черногория: трансляция матча группового этапа Лиги наций начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встретятся сборные Армении и Черногории. Игра пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване, Армения. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 3
Черногория
0:1 Пилоян – 20'     1:1 Серобян – 34'     1:2 Крстович – 38'     2:2 Сперцян – 65'     2:3 Latkovic – 89'    

В 1-м туре группового этапа Армения обыграла Латвию со счётом 2:0, а Черногория победила Кипр со счётом 2:1.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила сборную Испании — 2:2, 5:3 пен.

Календарь матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027
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