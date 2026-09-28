«Ростов» объявил, что проведёт матч с «Краснодаром» в начале октября

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что проведёт товарищеский матч с «Краснодаром». Игра пройдёт 3 октября на домашней арене жёлто-синих.

«Ростов» проведёт контрольный матч с «Краснодаром». Игра состоится 3 октября на домашней арене, начало в 17:00», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона «Ростов», набрав восемь очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. «Краснодар» — лидер чемпионата страны. В активе «быков» 21 очко. На втором месте располагается «Спартак», тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва.