15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Ирландия — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Намибию никогда не видел». Черчесов высказался о предстоящих матчах сборной России

«Намибию никогда не видел». Черчесов высказался о предстоящих матчах сборной России
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящих матчах сборной России на осеннем сборе. Соперниками россиян станут Намибия, Нигерия и Иран.

«В контрольных матчах все сборные, включая нашу, проверяют что-то. Команды Ирана и Нигерии хорошего уровня и с большим опытом, хоть и не знаю, в каком составе они будут играть, поэтому с ними будет хороший тест для сборной России. Никогда не видел Намибию и не могу о ней ничего сказать», — цитирует Черчесова пресс-служба «Ахмата».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.

Материалы по теме
Официально
Изменено время начала матчей сборной России с Ираном и Нигерией