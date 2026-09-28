«Намибию никогда не видел». Черчесов высказался о предстоящих матчах сборной России

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящих матчах сборной России на осеннем сборе. Соперниками россиян станут Намибия, Нигерия и Иран.

«В контрольных матчах все сборные, включая нашу, проверяют что-то. Команды Ирана и Нигерии хорошего уровня и с большим опытом, хоть и не знаю, в каком составе они будут играть, поэтому с ними будет хороший тест для сборной России. Никогда не видел Намибию и не могу о ней ничего сказать», — цитирует Черчесова пресс-служба «Ахмата».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.