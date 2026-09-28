Черчесов: надеюсь, когда-нибудь с России снимут бан

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об отстранении России от международных футбольных турниров. Он выразил надежду, что бан когда-нибудь снимут.

«Самое главное, что сборная есть. Надеемся, что когда-нибудь бан снимут, а команды клубные и сборные будут к этому готовы», — приводит слова Станислава Черчесова пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире и ситуации на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.