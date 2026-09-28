Экс-игрок ЦСКА Гонсалес: никогда не пытался выучить русский язык — это очень трудно

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес поделился воспоминаниями о периоде выступлений в России, рассказав о сложностях, с которыми столкнулся из‑за языкового барьера.

— Самой большой проблемой был язык, даже английский мне не помогал. Братья Березуцкие отлично на нём говорили, но со мной — никогда! Спустя три года я спросил у них: «Почему вы не разговариваете со мной на английском?» — «Ты в России – должен говорить только на русском» (смеётся).

— Пытались выучить?

— Никогда. Знал только базовые вещи, мог объясниться в ресторане, но словарный запас был очень маленьким. Никогда не чувствовал, что учить русский — моя обязанность, потому что переводчик Макс [Головлёв] всегда был рядом. Не знаю, плохо это или нет. Был бы рад выучить русский язык, но это очень трудно, — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обла