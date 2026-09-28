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«Лучший нападающий лиги». Оласа — о критике в адрес Кордобы

«Лучший нападающий лиги». Оласа — о критике в адрес Кордобы
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о критике в адрес нападающего «быков» Джона Кордобы. По словам Оласы, Джон был и остаётся лучшим нападающим в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Не нужно обращать внимание на критику Кордобы. С момента, как Джон прибыл в Россию, он лучший нападающий лиги», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. В активе «быков» 21 очко. На втором месте располагается «Спартак» (19), а тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва (19).

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