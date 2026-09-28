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Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста РПЛ по итогам сентября 2026 года

Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста РПЛ по итогам сентября 2026 года
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Альфа-Банк Российская Премьер-Лига объявила претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сентября 2026 года. На награду претендуют семь игроков.

Претенденты на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре 2026 года:

  • Амар Рахманович («Крылья Советов») — три матча, три гола;
  • Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) — три матча, три гола;
  • Иван Обляков («ЦСКА») — три матча, три гола;
  • Александр Соболев («Зенит») — три матча, два гола, одна голевая передача;
  • Луис Энрике («Зенит») — три матча, два гола, одна голевая передача;
  • Жилсон Беншимол («Акрон») — три матча, два гола, одна голевая передача;
  • Иван Олейников (ЦСКА) — три матча, три голевые передачи.

Лучший футболист месяца будет определён по итогам трёх голосований: болельщиков, телеэкспертов и экспертов РПЛ.

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