Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста РПЛ по итогам сентября 2026 года
Альфа-Банк Российская Премьер-Лига объявила претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сентября 2026 года. На награду претендуют семь игроков.
Претенденты на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре 2026 года:
- Амар Рахманович («Крылья Советов») — три матча, три гола;
- Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) — три матча, три гола;
- Иван Обляков («ЦСКА») — три матча, три гола;
- Александр Соболев («Зенит») — три матча, два гола, одна голевая передача;
- Луис Энрике («Зенит») — три матча, два гола, одна голевая передача;
- Жилсон Беншимол («Акрон») — три матча, два гола, одна голевая передача;
- Иван Олейников (ЦСКА) — три матча, три голевые передачи.
Лучший футболист месяца будет определён по итогам трёх голосований: болельщиков, телеэкспертов и экспертов РПЛ.